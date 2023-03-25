В Украине в апреле стартует масштабная ''охота'' на торговцев наркотиками

С апреля в Украине стартует масштабная "охота" на наркоторговцев и закладчиков наркотиков. За информацию о торговцах или нарколабораториях украинцам предлагают вознаграждение, колеблющееся от 40 тысяч до миллиона гривен в долларовом эквиваленте.

Видео дня

За ликвидацию нарколабораторий и "головы" наркоторговцев и закладчиков готов платить анонимный меценат. Борды с подробной информацией о грядущей охоте под кодовым названием "Поймай барыгу" появились в ряде городов Украины, в частности, и в столице.

О том, что уже в апреле в Украине начнется массированная "охота" на торговцев запрещенными и опасными веществами, "закладчиков" и лаборатории по производству наркотиков, извещают сотни баннеров и билбордов, появившихся на улицах украинских городов. Они сообщают о том, как приобщиться к "охоте", а также на каких условиях и на какое вознаграждение могут претендовать украинцы, принявшие участие в акции "Поймай барыгу".

Впервые эта акция была анонсирована еще зимой. Тогда стало известно, что меценат, пожелавший пока сохранить анонимность, готов платить вознаграждение каждому, кто поможет выявить и нейтрализовать нарколабораторию, а также наркоторговцев, отравляющих украинцев запрещенными веществами.

Теперь же стали известны условия грядущей охоты. Перейдя по размещенному на бордах и лайтбоксах QR-коду, можно узнать подробности о грядущей "облаве".

Так, за помощь в поимке закладчика украинцы могут рассчитывать на вознаграждение в размере 40 тысяч гривен. Информацию, которая поможет нейтрализовать наркоторговца в зоне проведения боевых действий "стоит" втрое дороже: 120 тысяч. А вот за "сдачу" адресов нарколабораторий можно получить миллион гривен.

Вознаграждение обещают выплачивать в долларовом эквиваленте.

Начало "охоты" запланировано на середину апреля.

Пока информация о таинственном меценате, объявившем "крестовый поход" на наркоторговцев, организаторы акции "Поймай барыгу" не разглашают, однако уверяют: когда придет время, имя основного "спонсора", а также причины, побудившие его включиться в борьбу с наркоторговлей непременно будут озвучены им самим.

Как бы то ни было, об инициативе анонимного мецената уже одобрительно высказались и звезды шоу-бизнеса, и защитники Украины: Давид "Химик", Данил "Моджахед", Наталья Могилевская, Злата Огневич, Ирина Федишин и многие другие. Активно обсуждается грядущая охота также в Telegram-каналах. И, учитывая резонанс, к моменту старта акции о ней будут знать практически все украинцы.

Напомним, в конце января полицейские Киева изъяли у наркоторговцев кокаин на 4 млн грн. В ходе 42 обысков было изъято более полкилограмма кокаина, оружие, 54 тысячи долларов США, 3 тысячи евро, 160 тысяч гривен, черновые записи и ювелирные изделия.

В банду входили 14 человек: два организатора, исполнители и лица, которые развозили и сбывали наркотики. Всех членов преступной группы правохранители задержали.