В Украине устроили ''чистки'' в областных прокуратурах: уволены с должностей пять руководителей

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении целого ряда прокуроров. Речь идет о кадровых изменениях в пяти областях.

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Со своих должностей уволены руководители Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В генпрокуратуре уточнили, что Костин подписал приказы об увольнении прокуроров по собственному желанию.

Согласно информации из областных прокуратур, в Кировоградской области уволен Владимир Твердохлиб, в Запорожской – Виктор Приходько, в Полтавской – Антон Столитний, в Сумской – Алексей Тубелец, Черниговской – Сергей Василина.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины. Во всех случаях чиновников освободили с должности "согласно поданному ими заявлению".

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины произошли кадровые перемены. Утратили должности по меньшей мере несколько топ-чиновников. Среди уволенных – заместители министров в ряде министерств.