В Украине ударят заморозки: синоптики предупреждают. Карта

В воскресенье, 12 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Впрочем, отмечается, что в северных областях днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью в южной части и Закарпатье 7-12°С, на остальной территории 1-6° тепла.

В северных, Полтавской и Харьковской областях поверхности грунта ожидаются заморозки до -3°С. Днем температура воздуха прогреется до 20°С тепла.

В северных и большинстве центральных областей Украины ожидается от 9 до 14°С. На высокогорье Карпат ночью около 0°С, днем 7-12°С тепла.

Также синоптики предупредили, что ночью,12 мая, в северной, Полтавской и Харьковской областях, а 13 и 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°С. Это считается и уровнем опасности (желтый).

"Температурный фон существенно не изменится, но за счет несколько большей облачности в ночные часы уже отступят заморозки, но дневные максимумы не будут высокими", – резюмировали синоптики.

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