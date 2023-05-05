В Украине ударят заморозки: синоптик предупредила о похолодании на выходных

В ближайшие выходные в Украине ударят заморозки. Ночью 6 и 7 мая минусовая температура ожидается на севере страны, на Волыни, Ривненщине, а также местами на Виннитчине, Кировоградищне и Черкасщине.

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Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, днем в субботу теплее всего будет на юге, юго-востоке и на Закарпатье – до +15 +19 градусов, местами до +19 +22 градусов.

В большинстве остальных областей предвидится +11 +16.

Ветер северо-восточный и восточный, умеренный, но порывистый, возможно даже до штормовых порывов, 15-20 м/с.

На большей части Украины в выходные будет сухо благодаря антициклону Tina. Небольшие дожди в субботу возможны в Приазовье, в субботу и в воскресенье – местами в западных областях.

В воскресенье, 7 мая, на западе Украины, кроме Закарпатья, существенно похолодает: днем только +8 +12 градусов.

В Киеве 6-7 мая ночью холодно, до заморозков, днем +11 +13. Ветер северо-восточный, порывистый.

Осадки маловероятны, будет ясно, но утром в воскресенье облачность увеличится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По прогнозу синоптиков, лето в Украине ожидается теплое и сухое. Местами возможны небольшие дожди, температура воздуха будет достигать на юге страны +32 и +29 на севере.

– Июнь предвидится достаточно теплый, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей. Аномальной жары ждать не стоит.