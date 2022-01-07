В Украине ударят морозы: где в субботу будут наибольшие 'минусы'. Карта

Погода в Украине в субботу, 8 января, будет солнечной в большинстве регионов. В то же время ночью ожидаются существенные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также в некоторых областях пойдет мокрый снег (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 9 мороза, на востоке -10… -13.

Днем спрогнозируют "плюсы" – от 0 до 2 тепла – на западе и юге, в остальных регионах до 2 мороза.

Мокрый снег пойдет только в части западных областей – Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Видео дня

В Киеве солнечно, ночью от 6 до 8 мороза, а днем до 2 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал капризную погоду в январе. Ожидается большое количество дождя и снега.