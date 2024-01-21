В Украине ударят морозы до 13 градусов, а затем будет оттепель: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале новой январской недели на северо-востоке Украины ночью ударит 13 градусов мороза, а затем температура местами перейдет к плюсам. Еще в понедельник на дорогах будет гололедица, а в дальнейшем днем ожидается оттепель.

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Также в течение следующих трех суток, 22-24 января, в стране прогнозируется мокрый снег с дождем. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Погода 22 января

В понедельник ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, а на дорогах – гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Средняя температура ночью -7... -9°С, на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине -11... -13 °С. Днем в среднем -2… -4 °С, в южной части и на западе около нуля, а местами и до +3 °С.

Погода 23 января

Во вторник запад, север, частично центр и восток Украины затянет облаками, будет идти небольшой снег. На юге и на крайнем востоке переменная облачность и без осадков. Ветер 5-10 м/с, на западе местами 7-12 м/с.

Ночью в среднем -3… -5 °С, от Черниговщины до Донетчины морознее – около -7… -9 °С. Средняя температура воздуха днем по стране где-то -1... -3 °С, на западе до +2 °С, а на юге даже до +5 °С.

Погода 24 января

В среду в Украине немного потеплеет, будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем почти во всех регионах, кроме юга и Донбасса, на Одесщине – дождь. Ветер юго-западный до 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха в среднем -3...-5 °С, на Харьковщине, Луганщине и Донетчине местами -4... -7 °С. Днем по стране около 0… +2°С, на юге до +5 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что на следующей неделе в Украине ожидаются температурные качели, когда похолодание будет чередоваться с потеплением. По ее словам, повышение температуры будет с 24 января, но уже 28 числа она снова упадет до минусовой.

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