В Украине стало больше "красных" зон из-за коронавируса
С понедельника, 29 марта, Министерство здравоохранения посоветовало распространить "красную" карантинную зону из-за вспышки коронавируса на 11 областей Украины.
Соответствующая рекомендация содержится на сайте ведомства. Так, к регионам с самым строгим уровнем ограничений теперь должна относиться еще и Черниговщина.
В целом "красными" сейчас обозначены Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Что касается "оранжевых" регионов, то в их списке указаны Винниччина, Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Запорожье, Кировоградщина, Луганщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Харьковщина, Хмельнитчина и Черкасщина.
Единственной "желтой" областью в Украине пока осталась Херсонская. Также эксперты Минздрава оценили допустимый уровень госпитализаций больных коронавирусом.
Так, порог 60 на 100 тысяч населения не превышен только в четырех областях – Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской.
Зато в Киеве, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях разрешенная цифра перевалила за 100.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в "красных" Черниговской, Ривненской, Донецкой и Луганской областях Украины 28 марта не сделали ни одной прививки от коронавируса.
При этом за сутки по всей Украине в целом обнаружили 8346 новых случаев инфицирования. К статистике умерших прибавилось еще 178 человек, выздоровели 28 марта 2875 пациентов.