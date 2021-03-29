В Украине стало больше "красных" зон из-за коронавируса

С понедельника, 29 марта, Министерство здравоохранения посоветовало распространить "красную" карантинную зону из-за вспышки коронавируса на 11 областей Украины.

Соответствующая рекомендация содержится на сайте ведомства. Так, к регионам с самым строгим уровнем ограничений теперь должна относиться еще и Черниговщина.

В целом "красными" сейчас обозначены Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Что касается "оранжевых" регионов, то в их списке указаны Винниччина, Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Запорожье, Кировоградщина, Луганщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Харьковщина, Хмельнитчина и Черкасщина.

Единственной "желтой" областью в Украине пока осталась Херсонская. Также эксперты Минздрава оценили допустимый уровень госпитализаций больных коронавирусом.

Так, порог 60 на 100 тысяч населения не превышен только в четырех областях – Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской.

Зато в Киеве, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях разрешенная цифра перевалила за 100.

Распределение карантинных зон в Украине Пресс-служба Минздрава

"Желтой" в Украине осталась только Херсонщина Пресс-служба Минздрава

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