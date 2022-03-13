В Украине сработали только 9 гуманитарных коридоров: жителей Мариуполя и Луганщины не выпустили оккупанты

В воскресенье, 13 марта, в Украине должно было работать 14 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из горячих точек. Однако открылись только девять из них, с Луганщины (Попасная, Счастье и Горское) и Мариуполя, а также города Пологи на Запорожье людей не выпустили оккупанты.

Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В Киевской области за сутки удалось спасти от боевых действий 3950 человек.

Она отметила, что из Бородянки коридор удалось открыть только с третьей попытки. Как результат – 600 человек были эвакуированы в Житомир. Возникли сложности с вывозом людей из Перемоги, потому что враг не соблюдал договоренности и заставлял украинцев возвращаться в бомбоубежища.

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В то же время с Луганщины (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная) все же удалось эвакуировать 1600 человек.

Колонна автобусов, которая должна была из Бердянска доехать до Мариуполя и вывезти оттуда людей, не смогла продвинуться из-за действий российских оккупантов. Попытки прорваться в город будут возобновлены уже завтра.

Всего 13 марта было эвакуировано более 5,5 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время осады Мариуполя погибли 2187 мирных жителей. Только за сутки оккупанты 22 раза бомбили город и сбросили не менее 100 авиабомб. Работу гуманитарного коридора из города снова сорвал враг.

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