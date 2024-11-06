В Украине создали петицию за возвращение главного корпуса Нацуниверситета обороны Украины в собственность Минобороны

На сайте электронных петиций была зарегистрирована петиция о возвращении главного корпуса Национального университета обороны Украины в собственность Министерства обороны Украины.

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Об этом сообщает "5 канал".

Как известно, в 2013 году тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров передал главное здание Нацуниверситета вместе с еще несколькими домами военного городка в собственность Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

"Это привело к значительному нарушению слаженной работы всех подразделений главного высшего военного учреждения Украины. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины требуют возвращения корпуса номер один в собственность Министерства обороны Украины", – говорится в петиции.

Автор петиции считает, что возвращение главного корпуса в собственность МО "обеспечит эффективное пополнение боевых подразделений ВСУ специалистами тактического и стратегического уровней".

Подписать петицию "О возвращении главного корпуса Национального университета обороны Украины в собственность Министерства Обороны Украины" можно по ссылке.