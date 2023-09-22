В Украине состоялась премьера документального фильма 'Несокрушимые дети. Я жду'

Вышел документальный проект “Несокрушимые дети. Я жду, в котором дети рассказывают о вызовах, с которыми столкнулись с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказывает издание Online.UA, продакшен которого работал над фильмом. Премьера состоялась на Youtube-канале издания, а впоследствии фильм “Несокрушимые дети. Я жду" можно будет увидеть в эфире телемарафона "Единые Новости", национальных телеканалов и за рубежом.

Украинские дети превращают обстоятельства в вызов. Своими поступками доказывают, что ничего невозможного нет. Они несмотря ни на что остаются Несокрушимыми.

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Посмотреть документальный фильм “Несокрушимые дети. Я жду" украинском с субтитрами английском можно здесь:

Авторы фильма “Несокрушимые дети. Я жду" рассказали истории нескольких детей и их семей о том, как они встретили 24 февраля, как спасались, уезжая за границу, почему вернулись и почему хотят жить в Украине, а также как волонтерят и поддерживают наши ВСУ.

Среди героев фильма 12-летняя Яна из Нью-Йорка Донецкой области, оказавшаяся с мамой и братом на вокзале в Краматорске во время обстрела РФ 8 апреля 2022 года.

Тогда российская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека, а еще 121 был ранен. Их семье удалось выжить, но Яне и ее маме пришлось пройти протезирование конечностей в США. Также своей историей поделились Анна и ее братья Матвей и Андрей.

Их мать Евга присоединилась к медицинскому батальону "Госпитальеры" после того, как их отец погиб на фронте.

Соломия играет на свирели и собирает деньги для ВСУ. Девочка ждет, чтобы ее папа вернулся с войны с победой и они всей семьей уехали на море в Бердянск.

Илья приходит в военкомат каждый день. Он открывает ворота и несет свою службу. Никто из его друзей не верил, что это возможно, пока они не увидели его на посту своими глазами.

Узнайте больше историй, как дети всеми силами приближают нашу победу после просмотра ленты. Чего ждут украинские дети? Ответ у всех один – победы Украины. От последствий войны России против Украины пострадали миллионы украинских детей. С 24 февраля 2022 года Россия унесла жизни более 500 из них. Точное количество убитых и пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации России части территории Украины.