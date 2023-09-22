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В Украине состоялась премьера документального фильма "Несокрушимые дети. Я жду"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
153
В Украине состоялась премьера документального фильма 'Несокрушимые дети. Я жду'

Вышел документальный проект “Несокрушимые дети. Я жду, в котором дети рассказывают о вызовах, с которыми столкнулись с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказывает издание Online.UA, продакшен которого работал над фильмом. Премьера состоялась на Youtube-канале издания, а впоследствии фильм “Несокрушимые дети. Я жду" можно будет увидеть в эфире телемарафона "Единые Новости", национальных телеканалов и за рубежом.

Украинские дети превращают обстоятельства в вызов. Своими поступками доказывают, что ничего невозможного нет. Они несмотря ни на что остаются Несокрушимыми.

Видео дня

Посмотреть документальный фильм “Несокрушимые дети. Я жду" украинском с субтитрами английском можно здесь:

Авторы фильма “Несокрушимые дети. Я жду" рассказали истории нескольких детей и их семей о том, как они встретили 24 февраля, как спасались, уезжая за границу, почему вернулись и почему хотят жить в Украине, а также как волонтерят и поддерживают наши ВСУ.

Среди героев фильма 12-летняя Яна из Нью-Йорка Донецкой области, оказавшаяся с мамой и братом на вокзале в Краматорске во время обстрела РФ 8 апреля 2022 года.

В Украине состоялась премьера документального фильма "Несокрушимые дети. Я жду"

Тогда российская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека, а еще 121 был ранен. Их семье удалось выжить, но Яне и ее маме пришлось пройти протезирование конечностей в США. Также своей историей поделились Анна и ее братья Матвей и Андрей.

В Украине состоялась премьера документального фильма "Несокрушимые дети. Я жду"

Их мать Евга присоединилась к медицинскому батальону "Госпитальеры" после того, как их отец погиб на фронте.

В Украине состоялась премьера документального фильма "Несокрушимые дети. Я жду"

Соломия играет на свирели и собирает деньги для ВСУ. Девочка ждет, чтобы ее папа вернулся с войны с победой и они всей семьей уехали на море в Бердянск.

В Украине состоялась премьера документального фильма "Несокрушимые дети. Я жду"

Илья приходит в военкомат каждый день. Он открывает ворота и несет свою службу. Никто из его друзей не верил, что это возможно, пока они не увидели его на посту своими глазами.

В Украине состоялась премьера документального фильма "Несокрушимые дети. Я жду"

Узнайте больше историй, как дети всеми силами приближают нашу победу после просмотра ленты. Чего ждут украинские дети? Ответ у всех один – победы Украины. От последствий войны России против Украины пострадали миллионы украинских детей. С 24 февраля 2022 года Россия унесла жизни более 500 из них. Точное количество убитых и пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации России части территории Украины.