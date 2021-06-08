В Украине составлен топ-10 самых влиятельных депутатов-экономистов

За два года до конца не стало понятно, какой экономической идеологии придерживается власть. Для многих украинцев и до сих пор остаются непонятными постоянные изменения партийным руководством "Слуги народа" вектора от либертарианства к центризму и социализму.

Чтобы получить более полную картину экономической реальности, в которой находится Украина, был составлен рейтинг наиболее влиятельных депутатов и чиновников в сфере экономики и, кроме их достижений, определила еще и идеологическое направление представителей этого списка.

1. Тимофей Милованов.

Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, почетный президент Киевской школы экономики и ярый либерал. Пожалуй, самый медийный экономист страны, который не боится острых выражений "в лоб". Работал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А после этого – советником руководителя Офиса Президента Андрея Ермака по экономическим вопросам.

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2. Даниил Гетманцев

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики, который представил свою модель налоговой реформы. С 2013 года и по настоящее время – профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работает над проблемами совершенствования нормативно-правового регулирования отношений финансовой ответственности, косвенного налогообложения, а также налогообложения имущества.

3. Алексей Любченко

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины. До назначения на эту должность год работал Председателем Государственной налоговой службы Украины. За это непродолжительное время успел запустить ряд либеральных реформ и новаций. В частности, при нем ДПС реализовала масштабную структурную реформу по переходу к единому юридическому лицу, запустила системное обновление налоговой службы и плановую институциональную реформу, что будет способствовать существенному повышению эффективности работы службы.

4. Дмитрий Наталуха

Председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития. Вошел в десятку народных депутатов этого созыва, которые зарегистрировали наибольшее количество законопроектов, по версии журнала Фокус. Перед собой в парламенте ставит две основные задачи: "вернуть веру в национального производителя" и "заложить кирпич другой экономической модели государства".

5. Роксолана Пидласа

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития придерживается центристских взглядов. Пидласа в тройке самых эффективных народных депутатов. 36 ее законопроектов стали законами. А ее инициативы касаются различных экономических сфер. Она добилась реформирования системы интеллектуальной собственности. Пидласа – одна из авторов проекта закона о локализации, направленного на поддержку национальной промышленности. Также депутат разработала и подала ряд предложений, которые открыли путь к запуску в Украине современного рынка земли.

6. Олег Устенко

Украинский либеральный экономист, советник Президента Украины, член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Трудовой путь Устенко начался с участия в различных проектах под эгидой Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, правительств стран Содружества Независимых Государств и нескольких иностранных университетов, среди которых – Гарвардский, частный исследовательский университет Дьюка и Массачусетский институт технологий.

7. Сергей Тарута

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития хоть напрямую и пренадлежит к команде президента, но учитывая должность помогает Дмитрию Наталухе формировать экономическую повестку дня парламента. Предприниматель с большим стажем и опытом придерживается центристских взглядов. Знает изнутри проблемы украинской промышленности и как поднять отрасль на новый уровень.

8. Юлия Ковалив

Председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины. До этого – заместитель Руководителя Офиса Президента Украины. В должности Ковалив занималась внедрением либеральных реформ, в частности, запуск рынка земли и аукционов по приватизации госимущества, либерализация отрасли спирта, принятие закона о господдержке инвестпроектов и о внутреннем водном транспорте, старт ряда кредитных программ по поддержке малого бизнеса.

9. Дмитрий Сенниченко

Председатель Фонда госимущества Украины, экономист, финансист, известный привлечением инвестиций в Украину. Его четкая позиция – "реформы нужно делать наступлением, ломая старую систему и создавая новую, работоспособную и эффективную". Это, в частности, касается и оценки, аренды и приватизации, за которые отвечает ФГИУ.

Сенниченко занимается приватизацией, одной из главных либеральных реформ последних нескольких правительств.

10. Юлия Свириденко

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины. До этого работала заместителем, первым заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А еще раньше – на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации. Юлию Свириденко можно отнести к людям, которые придерживаются центристских взглядов.