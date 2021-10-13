В Украине самая дорогая лицензия на букмекерство, а легально работает только одна бэтинг-компания, – Баум

Запретить невозможно, лучше контролировать – к этому выводу давно пришли члены содружества независимых государств, которые легализовали индустрию спортивных ставок и азартных игр. Теперь крупнейшие игроки бэтинг-индустрии Европы присматриваются к украинскому рынку.

Площадкой для знакомства стал SBC Summit CIS, который впервые британские организаторы проводят в Киеве при поддержке единого легального национального букмекерского бренда Parimatch.

Выбор региона для проведения международной конференции и выставки не случаен, ведь потенциал индустрии гемблинга в Украине оценивается уже даже не миллионами гривен.

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"Наш рынок потенциально оценивается, через два года, до одного миллиарда евро. Поэтому за него в ближайшее время будут бороться все. У нас одна из самых дорогих лицензий: 1 млн 200 тыс евро – таких цен уже нет у наших соседей, но я уверен, что у нас в ближайшее время будет, по меньшей мере, 10-15 операторов букмекеров и значительно больше организаторов казино", – пояснил корреспонденту OBOZREVATEL советник заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко Борис Баум.

Однако сейчас в Украине действует 32 лицензии для игровых предприятий и пока только одна лицензия на букмекерскую деятельность в Parimatch Ukraine.

Со своей стороны руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый, во время пресс-брифинга отчитался, что в течение года государство выдало более 2700 лицензий. Цифра выглядит масштабной, ведь практически каждый игровой автомат это лицензия.

"Качество обработки документов пока таково, что регулятор готов в течение 5 дней принимать решение о выдаче лицензий. Ожидаем новую волну, которая будет спровоцирована изменениями в Налоговый кодекс, ведь именно этого ожидают операторы. Ведь только с принятием так называемого налогового Закона для участников рынка будут понятны все правила игры и тогда будут новые обращения", – добавил Рудый.

То есть от перспективного рынка к постоянной, развитой экосистеме, которая позволит привлекать инвестиции в страну и создавать новые рабочие места в сфере высоких технологий, всего один шаг. Его должны в ближайшее время сделать законодатели. Ведь, как объяснили участники рынка, возникла правовая коллизия: Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес еще 14 июля 2020 года, а изменения в налоговый кодекс не внесены до сих пор. И именно так называемый налоговый вопрос, влияет на инвестиционный климат, прозрачность и привлекательность Украины для международных операторов.

"Что будет с налогами? Как будет облагаться налогами выигрыш? Как только государство предложит четкие ответы на эти вопросы, как только будет качественный сервис и понятные налоги – тогда появится прозрачность и рынок заработает. Принцип, который исповедуют участники рынка в цивилизованных странах, один: лучше работать легально, если государство само заинтересовано в выводе из тени нелегалов и готово выполнять свою регуляторную функцию качественно", – пояснил Максим Ляшко co-ceo холдинга PARIMATCH TECH.

По полному искоренению нелегалов в индустрии азартных игр, участники международного форума приветствовали инициативы государства, которое на уровне закона прописало уголовную ответственность правоохранительных органов за бездействие в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Но теперь, по мнению экспертов, слово за Национальным Банком Украины, который должен взяться за контроль платежных систем, способствующих незаконному обогащению серых операторов онлайн сегмента. Другие инициативы должны брать на себя бизнес ассоциации и способствовать развитию индустрии гемблинга.

SBC Summit CIS 2021 проходит в КВЦ "Парковый" 13-14 октября. Мероприятие призвано углубить диалог операторов, аффилированных лиц, поставщиков и регулирующих органов. Ведь организаторы собрали в одном месте для обмена идеями и нетворкинга около 500 участников из сферы игорного бизнеса.