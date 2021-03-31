В Украине резко потеплеет и пойдут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг. Карта

Юрий Сергиенко Общество 22:11, 31.03.2021 Обновлено: 22:17, 31.03.2021

Погода в Украине в четверг, 1 апреля, будет теплой, но в некоторых областях пойдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, максимальная температура достигнет 19 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории без осадков.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 тепла на юге, востоке и в центре; на западе и севере +5… +8.

Днем теплее всего в западных и северных областях – от 16 до 19 градусов, на остальной территории +12… +15.

В Киеве в четверг солнечно, ночью от 1 до 3 тепла, днем +14… +16.

Прогноз погоды в Украине на 1 апреля.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что со 2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.

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