В Украине разворачивается мощная имитация экологической ответственности, – эксперт

В Украинской ассоциации экологов заявили, что в стране разворачивается мощная имитация экологической ответственности, которая несет негатив не только для окружающей среды, но и для граждан и развития промышленности.

Как отметила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок в интервью "5 каналу" в области охраны окружающей среды манипулируют представители государственных органов власти, бизнеса и общества (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"К чему это приводит? Что в рамках большого количества экологических проблем мы: а) теряем время и б) подрываем доверие и утрачиваем шанс вообще что-то решить. Поэтому этот вопрос очень беспокоит профессиональное сообщество и должно беспокоить всех жителей Украины, потому что за этим всем стоит риск для жизни и здоровья каждого из нас", – подчеркнула она.

Цыганок подчеркнула: сохранение окружающей природы и чистоты воздуха – этот вопрос общей ответственности власти, общественности и бизнеса, а не только промышленников. По ее словам, особенно часто темой экологии манипулируют так называемые активисты, устраивая акции и пикеты. За ними, по ее словам, тонут достойные инициативы.

"Мы понимаем, что за этим не стоит никакого опыта, никаких практиков, знающих решение. А это исключительно акции с демонстрациями. Поэтому вопрос: чего на самом деле добиваются такие активисты? Как они планируют решать ту или иную проблему? Или создается исключительно информационная волна, которая дискредитирует и другие действия, и других представителей горных общественных объединений?" – отметила Цыганок.

Она добавила, что для того, чтобы экологическая тема перестала быть популистской, каждый украинец должен осознать риски для жизни и здоровья от сделанного или сказанного.