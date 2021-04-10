В Украине растет число занятых коек для пациентов с COVID-19: где самая сложная ситуация

В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 10 апреля составил 57,6%. Наименьшее количество мест осталось в столице и Киевской, Львовской, Николаевской и Житомирской областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Ивано-Франковской и Херсонской областях – заполнены 36,3% и 27,2% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

Киев – 80,9%;

Киевская область – 79,8%;

Львовская область – 75,4%;

Николаевская область – 75,1%;

Житомирская область – 72,9%.

Койки с кислородом. health-security.rnbo.gov.ua

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 65,9%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, в Киеве, Хмельницкой, Львовской и Сумской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

Харьковская область – 87,8%;

Киев – 80,1%;

Хмельницкая область – 77,1%;

Львовская область – 76,8%;

Сумская область – 76,2%.

Койки интенсивной терапии. health-security.rnbo.gov.ua

Количество заполненных коек растет health-security.rnbo.gov.ua

К аппаратам искусственной вентиляции легких в Украине подключен 1 631 инфицированный коронавирусом. За последние сутки количество таких пациентов возросло на 31 человека.

Пациенты на ИВЛ health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 10 апреля, в Украине официально подтверждено 1 841 137 случаев коронавирусной инфекции. Из них 17 463 – обнаружены за прошедшие сутки, 684 – дети, 394 – медики.