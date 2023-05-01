В Украине продолжается мобилизация: какие изменения будут в мае и возможно ли усиление призыва из-за контрнаступления ВСУ

Начиная с 24 февраля 2022 года, в связи с военным положением в Украине, введена всеобщая мобилизация. Кабинет министров Украины принял новое постановление в апреле 2023 года, согласно которому сотрудники ТЦК и СП могут выдавать повестки на призыв в ряды ВСУ вне зависимости от места регистрации граждан и в любом публичном месте.

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В первую очередь призывают мужчин, имеющих боевой опыт. OBOZREVATEL рассказывает о том, какие изменения в мобилизационном процессе ожидают украинцев в мае.

Как отмечает командование Сухопутных войск, во время текущей мобилизации в первую очередь будут призываться мужчины, которые имеют боевой опыт. Однако в дальнейшем также могут быть призваны и другие граждане, необходимые для определенных военных специальностей.

В мае 2023 года в ряды ВСУ могут мобилизовать следующие категории лиц мужского пола:

призывников, прошедших военную службу,

резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,

снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,

ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время,

лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в ряды ВСУ.

Лица с инвалидностью и мужчины, которые имеют отсрочку по семейным обстоятельствам, также могут быть мобилизованы в добровольном порядке.

Если у мужчины нет боевого опыта, то он должен пройти не менее месяца обучения перед отправлением на фронт. Примечательно, что офицеры запаса, которые прошли военную кафедру, также должны пройти обучение перед участием в боевых действиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять большинство военных комиссаров на фронт. В центрах комплектаций их рекомендуется заменить ранеными военнослужащими.

К примеру, в Одесской области отстранили от работы военкома – по данным СМИ, Евгения Борисова. Минобороны инициировало проверку его причастности к коррупции.

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