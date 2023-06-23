В Украине правоохранители прекратили деятельность четырех call-центров, которые выманивали средства у иностранцев: действовали в Киеве и Львове

В Украине стражи порядка прекратили деятельность четырех call-центров, которые выманивали средства у иностранцев. Подозреваемые вместе с пособниками действовали в Киеве, Киевской, Львовской и Ривненской областях.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Установлено, что для работы в этих call-центрах привлекли операторов, которые обеспечивали администрирование сайта, а также использовали платную рекламу в соцсетях для привлечения большего количества инвесторов.

Вкладчикам предлагалось получать пассивную прибыль от операций на финансовых биржах. Подозреваемые имитировали процесс торговли на мировых валютных и денежных рынках. Однако вкладчики не только не получали обещанных заработков, но и не могли вернуть суммы взносов.

Во время обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, печати и более полумиллиона долларов США наличными.

Также правоохранители заблокировали 126 банковских счетов и 6 криптокошельков, которые использовали схемщики. Сумма денег на заблокированных счетах составляет более 15 млн грн, происхождение которых устанавливается.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более миллиона гривен. В настоящее время украинские правоохранители совместно с правоохранителями Азербайджанской Республики устанавливают пострадавших.

Двум гражданам сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании им мер и наложении арестов на электронные денежные активы, недвижимость и автомобили.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина присваивал благотворительные взносы украинцев на помощь ВСУ, используя видео известного фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который обманул граждан более чем на 880 тыс. гривен. Злоумышленник за вознаграждение обещал трудоустроить украинцев в Европе, а после получения денег исчезал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!