В Украине потеплеет и повысится уровень воды в реках: прогноз погоды на четверг

Погода в Украине в четверг, 25 февраля, будет ясной и солнечной везде, а ночные морозы останутся только в нескольких областях. В то же время ожидается повышение уровня воды в реках из-за оттепели.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, местами по стране ожидаются туманы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Самые большие ночные "минусы" ожидаются только в восточных, а также части северных и южных областей – от 4 до 13 мороза; на остальной территории -1 -3.

Днем выше всего температура воздуха поднимется на западе и Одесской области – от 11 до 14 тепла, в центральных, южных и северных областях +4 +8, на востоке от 1 мороза до 1 тепла.

В Киеве погода будет также солнечной, ночью от 0 до 2 тепла, днем +6 +8.

В то же время Госагентство водных ресурсов уточняет, что в связи с оттепелью в реках западного региона ожидается повышение уровня воды:

Сян, Днестр (Ивано-Франковская область), Прута, Сирет 0,3-1,3 м без негативных последствий;

Западный Буг (Львовская и Волынская области) 0,2-0,7 м с возможным начальным выходом воды на заплаву. Ожидается разрушение ледяной поверхности, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики заявили, что в Украине уже началась "предвесна". Уже в ближайшие дни от снега не останется и следа, но настоящую весну придется еще подождать несколько недель.