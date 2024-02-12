В Украине после аномального тепла ударят морозы: синоптик назвал дату резкого похолодания

Сильные колебания температуры воздуха, туман и дождь прогнозируют синоптики на этой неделе. А уже ближе к выходным по всей территории Украины ожидается снег и резкое похолодание до -10°С.

Об этом сообщается на сайте meteoprog.com. Отмечается, что дискомфорт также прибавит порывистый ветер с востока страны.

Впрочем, в большинстве областей в первой половине недели, по прогнозам синоптиков, погода ожидается не зимняя, даже будет тепло. Особенно заметно повышение температуры воздуха в южных и западных областях. Но ближе к выходным на фоне развития арктического антициклона и его смещении в южные широты, в Украину с северо-востока поступит морозный воздух. Таким образом, уже с пятницы заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях.

В большинстве областей Украины со вторника, 13 февраля, начнутся дожди. А в Карпатах еще с мокрым снегом. Возможны сильные туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+8°С, днем воздух прогреется до +7...+12°С, на юге и до +16°С.

Без существенных осадков будет погода в среду, 14 февраля, на западе Украины. Впрочем, на остальной территории страны ожидаются небольшие, иногда умеренные дожди. А на крайнем севере с мокрым снегом. Кое-где туманы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В восточных областях и в Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 м/с. Так же ветер будет и в Сумской области. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +4...+9°С. На юго-востоке ночью +6…+11 °С, днем +10…+15 °С; в западных областях ночью -3...+2°С, днем +1...+6°С.

В четверг, 15 февраля, на западе Украины существенные осадки синоптики не прогнозируют. А вот на остальной территории пройдут умеренные дожди, возможно, даже со снегом. Слабую вьюгу и гололедицу на дорогах ожидают на Севере Левобережья. Ветер в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с, в северных и восточных регионах восточной четверти, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью на юге +2...+7°С, на остальной части страны -3...+2°С. Днем в западных и южных регионах +3...+8°С, в северных и восточных областях 0...-5°С.

Снег ожидается в большинстве областей, кроме западной части, в пятницу, 16 февраля. На юге местами с дождем. На дорогах северных, центральных и восточных регионов гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток в северных, центральных и восточных областях -5...-11°С, в западных и южных регионах -2…+3°С, в Закарпатье до +8°С.

В субботу, 17 февраля, в западных областях и в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег, на остальной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в северных и восточных областях -10...-15°С, в остальной стране -2...-8°С. Днем -2...-7°С, в западной части и на крайнем юге -1...+4°С.

Небольшой мокрый снег ожидается в воскресенье, 18 февраля, в южных, центральных и западных областях ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях упадет до -8...-13°С, днем -2...-7°С. В западных и южных областях в течение суток -3…+2°С.

Кроме того, в ГСЧС предупредили о возможном сходе лавин на Закарпатье. Отмечается, что со склона горы Плай сошли три лавины мокрого снега, без негативных последствий.

Как уточнила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе, ожидаемое потепление до +17 °С не было, так как туман не дал прогреться как следует воздуху.

Выем во вторник, 13 февраля, по ее прогнозу, в Украине будет достаточно тепло. Днем +6+11 °С, на юге +9+14 °С, в Крыму до +15+17 °С, но это тепло размывается дождями на большинстве территории Украины.

Синоптик также добавила, что не стоит ожидать сильного ветра, однако в туманной ситуации это угрожающе и надо быть осторожными на дорогах.

Во вторник, 13 февраля, в столице Украины будет сыро, мокро, туманно. Но температура воздуха днем прогреется до +8+10°С. А вот в дальнейшем по неделе будет постепенно холодать. Ожидаемого прорыва тепла не прогнозируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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