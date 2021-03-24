В Украине побит рекорд смертности от коронавируса

Карина Бондаренко Общество 10:22, 24.03.2021 Обновлено: 12:58, 24.03.2021

В Украине за минувшие сутки, 23 марта, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии.

Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 342 пациентов. Предыдущий рекорд смертности был установлен 22 марта – 333 смерти от COVID-19.

Больше всего зараженных 23 марта умерло в Киеве – 49, Одесской области – 28 и Киевской – 21. Один пациент скончался в Луганской области, по три больных умерли в Кировоградской и Черниговской областях.

Динамика смертности от коронавируса в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве предоставили свежие данные о вакцинации от COVID-19 в Украине. За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в нескольких "красных" регионах.

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