В Украине планируют реформировать ТЦК и готовят демобилизационный законопроект: нардеп раскрыл детали

Верховной Раде подали идею необходимости кардинального реформирования Территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК). Также парламентарии якобы имеют наработки по поводу законопроекта о демобилизации военных, которые уже третий год защищают Украину на фронте.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. В то же время подчеркнул, что об утверждении таких документов в ближайшее время речь не идет.

По его словам, первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк "согласился, что надо кардинально реформировать ТЦК", и Минобороны готовит изменения.

"Я заявил, что происходящий беспредел – недопустим. Все видели вчера, как в Вышгороде "выкуривали" газом водителя машины. Это не должно происходить. Замминистра сказал, что планируют реформировать систему. Посмотрим", – отметил парламентарий.

Позже добавил, что со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгань не дал нормального ответа на вопрос, когда будет готов законопроект о сроках службы и демобилизации. Однако первый замглавы Минобороны указал, что "демобилизационный законопроект есть".

"Он уже в каком-то виде существует. Но! Его не внесут, пока не будет достаточного количества резервов, чтобы заменить демобилизованных", – отметил Гончаренко.

Напомним, что 23 октября 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали очередной законопроект о демобилизации. Им предлагалось увольнять в запас мужчин 18-25 лет, которые были ограниченно пригодными и попали на фронт по мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря депутаты ВРУ проголосовали за ликвидацию МСЭК в Украине (медико-социальных экспертных комиссий уже с 1 января 2025 года. Это произошло после ряда громких задержаний и подозрений по поводу коррупции в МСЭК и военно-врачебных комиссиях.

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