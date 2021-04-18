В Украине от COVID-19 умерли 250 человек за сутки: названы регионы-лидеры

В Украине за 17 апреля от последствий коронавирусной инфекции умерли еще 250 человек. По сравнению с предыдущим днем прирост снизился (-43,18%), но в целом болезнь унесла жизни уже 39 786 украинсцев.

Такие данные дают Министерство здравоохранения (Минздрав) и сайт СНБО, который мониторит статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине и мире.

За прошедшие сутки больше все смертей в результате коронавируса подтвердили на Днепропетровщине – 39, Харьковщине – 35 и в Киеве – 26.

При этом ни одного летального случая не зафиксировали на Одесщине, Запорожье и Черкасщине.

В Киевской области болезнь унесла жизни еще 18 жителей, столько же и в Хмельницкой, во Львовской – 17, Николаевской – 15, Черновицкой – 12, Ривненской – 11, Винницкой – 10.

Еще по 7 пациентов умерли в Тернопольской и Житомирской областях, по 6 – в Волынской и Черниговской, 5 – Кировоградской, 4 – Луганской, по 3 – Ивано-Франковской, Закарпатской и Полтавской, по 2 – Сумской и Донецкой, 1 – Херсонской.

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