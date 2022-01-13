В Украине официально утвердили порядок военной подготовки граждан к национальному сопротивлению

Кабинет министров утвердил порядок организации и осуществления общевоенной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению. Согласно постановлению №1443 от 29 декабря 2021 года, она будет разделяться на начальную и базовую.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина". Указанную подготовку проходят граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие категории граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению.

Начальную подготовку будет осуществлять Минобразования в сотрудничестве с Минобороны Украины. Базовая подготовка будет проводиться под руководством Минобороны и других заинтересованных органов исполнительной власти.

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Отметим, что к общевоенной подготовке допускаются украинские граждане вне зависимости от пола, политических и религиозных взглядов, национальности, социального статуса или происхождения. Она осуществляется с целью формирования у граждан первичных знаний и специальных компетентностей, необходимых для оказания отпора вооруженному агрессору в информационном поле, понимания места и роли гражданина страны, которая подвержена вторжению извне.

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