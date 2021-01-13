В Украине один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы, – эксперт

Согласно индексу Оксфордского университета, в Украине сейчас действует один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы.

Об этом сообщил директор "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап.

"Эксперты Оксфордского университета постоянно собирают информацию о реакции правительств на пандемию. Среди них – индекс жесткости ограничений. Этот показатель фиксирует строгость политики изоляции, согласно которому ограничивается обычный образ жизни людей. По индексу Оксфордского университета, Украина находится в списке европейских стран с наименее строгим карантином. Также в нем Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция. А вот жесткие карантинные ограничения, по индексу, сейчас действуют в Нидерландах, Греции, Австрии, Великобритании, Германии и Италии. Обычно это означает комендантский час на улице, заоблачные штрафы и жесткие ограничения на собрания, даже в семейном кругу, к тому же за порядком следят сами соседи и сообщают полицию о нарушениях", – отметил Криволап.

По его словам, в Италии, у которой самый высокий индекс жесткости карантинных мероприятий в Европе, введено общенациональный локдаун, закрыты учреждения сферы услуг и введен комендантский час с 22:00 вечера до 5:00 утра. Действует и ограничения на количество гостей в доме – не более двух. В Германии также действует общенациональный локдаун, разрешено собираться группами до 5 человек с максимум двух семей/помещений, закрыто все неключевые магазины, заведения сферы услуг, школы, рестораны, бары и ТРЦ. На новогодние праздники правительства таких стран даже выдали четкие инструкции относительно того, с кем из родственников и в каком кругу имеют право встречать праздник граждане.

В странах с менее "жесткими" мерами правительства стараются меньше ограничивать функционирования экономики, но уменьшают количество причин для перемещения населения транспортом и уменьшают контакты между различными социальными группами, ограничивая работу учебных заведений, временно закрывая бары, рестораны, непродовольственный ритейл и тому подобное.

"Также ужесточение мер должно учитывать способность медицинской системы, количество коек в кислородом, стоимость медицинских сервисов и тому подобное. В противном случае за оживление экономики страны платят десятками тысяч жизней граждан, которые не должны были умирать в 2020-2021 годах. Об этом ярко свидетельствуют данные об избыточной смертности в тех странах, что, наверное, ошиблись с ограничениями", – отмечает эксперт.

Напомним, что в Украине усилены карантинные ограничения будут действовать до 24 января включительно.