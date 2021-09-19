В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет мощная непогода

Ночью, 19 сентября, в Украине ожидаются сильные дожди. В некоторых областях страны объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В западных регионах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В Киеве и области также ожидаются значительные осадки. Спасатели установили желтый уровень опасности.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 19 сентября ливни продолжат накрывать территорию Украины. Однако гроза не предвидится. Осадков не будет только в Одесской и Николаевской областях. Также в этих регионах будет теплее всего в стране: днем +20...+22 градусов, ночью +12...+14.

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В Киеве 19 сентября дождей не будет только ночью, днем – осадки. По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха +12...+14, ночью +8...+10.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца сентября погода в Украине будет осенней. Зато в октябре ожидается два периода потепления, которые можно назвать "бабьим летом", в том числе на Покрову, 14 октября.