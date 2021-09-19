В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет мощная непогода
Ночью, 19 сентября, в Украине ожидаются сильные дожди. В некоторых областях страны объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
В западных регионах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В Киеве и области также ожидаются значительные осадки. Спасатели установили желтый уровень опасности.Что говорят синоптики?
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 19 сентября ливни продолжат накрывать территорию Украины. Однако гроза не предвидится. Осадков не будет только в Одесской и Николаевской областях. Также в этих регионах будет теплее всего в стране: днем +20...+22 градусов, ночью +12...+14.
В Киеве 19 сентября дождей не будет только ночью, днем – осадки. По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха +12...+14, ночью +8...+10.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца сентября погода в Украине будет осенней. Зато в октябре ожидается два периода потепления, которые можно назвать "бабьим летом", в том числе на Покрову, 14 октября.