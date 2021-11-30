В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода. Карта

Во вторник, 30 ноября, в Украине ожидается сильный ветер. В связи с этим в некоторых областях объявили штормовое предупреждение.

Отмечается, что из-за непогоды объявлен I (желтый) уровень опасности. Порывы ветра 15-20 м/с днем прогнозируют в западных и северных областях, сообщает Укргидрометцентр.

В частности, ветрено будет в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

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Кроме того, по данным ГСЧС Украины, в результате сильного ветра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП на данный момент обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях.

49 из них в Черниговской области, 36 – в Донецкой, 29 – в Киевской, 24 – в Полтавской, 15 – в Житомирской, 13 – в Сумской, 7 – в Волынской и 6 в Луганской. Возобновлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник Западную Украину накроет снегом, а на востоке и юге прогнозируют дожди. В остальной части страны будет солнечно. Пока в Украине будет холодно, небольшое потепление можно ожидать лишь в четверг-пятницу.

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его расчетам, погода в декабре-феврале будет без продолжительных морозов и с количеством осадков в пределах нормы.