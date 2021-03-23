В Украине еще одна область стала "красной": названа дата введения ограничений
В Украине 23 марта из-за распространения коронавируса изменили зоны карантина. К "красной" отнесли Львовскую область.
Теперь к ней относятся Киев и еще восемь регионов страны, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. В "желтой" зоне карантина осталась только Херсонская область.
В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
К "оранжевой" зоне карантина относятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Вечером 23 марта решение по рекомендации Минздрава озвучил министр Кабмина Олег Немчинов: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила "красный" уровень опасности на Львовщине с 00:00 25 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине три региона сейчас имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавируcом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.