Черниговская область войдет в "красную" зону карантина: названа дата

В Украине 27 марта обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. Так, в "красной" зоне окажется еще одна область – Черниговская.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в регионе карантинные ограничения усилят с 00:00 часов 29 марта. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

К самой строгой зоне карантина теперь будут относится 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Новые данные опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В "оранжевой" зоне карантина остались Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Хмельницкая область.

В "желтой" зоне находится только Херсонская область.

Отметим, что сначала Минздрав допустил ошибку и опубликовал данные по состоянию на 27 марта с двумя лишними "красными" зонами – Черниговской и Ривненской областями.

Зоны карантина в Украине. Минздрав

Зоны карантина в Украине. Минздрав

Скриншот. Олег Немчинов в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по информации Минздрава, заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев COVID-19 за сутки может достичь 25 000.