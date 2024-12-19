В Украине начнут наказывать и штрафовать за сексуальные жесты и домогательство: что известно

19 декабря 2024 г. в Украине вступил в силу евроинтеграционный закон, усиливающий ответственность за домашнее и гендерно обусловленное насилие. В Кодекс Украины об административных правонарушениях внесена новая статья 173-7 "Сексуальное домогательство", которая определяет это понятие и устанавливает юридическую ответственность за совершение таких действий.

Видео дня

О нововведениях в эфире "Мы – Украина" рассказала заместитель начальника отдела превентивных мероприятий Нацполиции Татьяна Ищенко. Она отметила, что закон существенно усиливает ответственность за домашнее насилие и содержит ряд важных новшеств.

"Этот закон, который сегодня вступил в силу, он касается не только домашнего насилия. Он, как уже было отмечено, вводит административную ответственность за новые виды правонарушений, которых не было ранее в Украине. То есть это дополнен Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173 со значком 7, которая называется "Сексуальное домогательство".

Согласно этой статье, в случае умышленного совершения против лица оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально, то есть слова, жесты, телодвижения, в том числе с использованием электронных коммуникаций, лицо будет привлечено к административной ответственности. То есть это действительно новый вызов Национальной полиции", – рассказала она.

Для успешного внедрения новой нормы Национальная полиция запустила серию тренингов для сотрудников полиции, в частности патрульной службы. Во время учений правоохранителей знакомят с методиками реагирования на случаи сексуальных домогательств, сбора доказательств и предотвращения таких правонарушений.

"Эти изменения позволят правоохранителям действовать четко, профессионально и обеспечить надлежащую защиту потерпевших", – подчеркнула Ищенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривненской области произошел шокирующий случай с двухлетним ребенком. Мальчик получил серьезные травмы: у него выколот глаз, повреждено ухо и поцарапана спина. В это время его мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она утверждает, что не помнит обстоятельства инцидента. Одной из версий является то, что травмы мог нанести пятилетний мальчик, игравший с ним в комнате, используя колесо от детской машинки.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области в одном из специальных учебных заведений выявили факты нарушения прав детей – в отношении них совершали насильственные действия. Это выяснилось по результатам мониторингового визита представительницы уполномоченного по правам ребенка, начато расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!