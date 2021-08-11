В Украине начался главный этап подготовки военных парадов ко Дню Независимости. Фото

В Украине 11 августа авиация начала репетиции к военным парадам на День Независимости. Главный этап подготовки стартовал на аэродромах в Василькове и Нежине.

Об этом УНН заявил временно исполняющий обязанности начальник службы по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский. Всего в параде примет участие до 50 самолетов и вертолетов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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К полетам привлечены авиаподразделения ВВС, Сухопутных войск, ВМС, ГЧСЧ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, а также госпредприятия "Антонов".

По словам Струтинского, в параде примут участие летчики – выпускники прошлых лет.

В частности, в полетах будут участвовать самолеты Су-27, Су-25, Су-24, АН-72, а также вертолеты. Всего около 50 единиц авиатехники.

В свою очередь спикер Нацгвардии Руслан Музычук подчеркнул, что репетиции продолжатся на следующей неделе

"В Национальной гвардии будет 3 вертолета Airbus, которые мы получили недавно. Это новые вертолеты, и наши пилоты даже прошли обучение во Франции", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Украина будет отмечать 30-летие своей независимости. В программе запланировано 150 мероприятий, среди которых праздничные парады ВСУ в Киеве, Днепре и Одессе.