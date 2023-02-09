В Украине на выходных ухудшится погода, на дорогах возможен гололед: синоптики дали детальный прогноз

На выходных 11-12 февраля в Украине ожидается потепление. Согласно прогнозу синоптиков, морозы ослабнут, но вместе с этим предвидится ухудшение погоды.

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Так, по данным Украинского гидрометцентра, на большинстве территорий выпадут осадки, в связи с чем возможен гололед на дорогах. Ночью в субботу, 11 февраля ожидается +1…-1, днем +1...+3, облачно с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег, ветер южно-западный 7-12 м/с (карты с прогнозом погоды размещены внизу новости).

В воскресенье, 12 февраля ночью +3…+1, небольшой мокрый снег, днем +2…+4 облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Теплее всего будет в южной и западной части страны.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, с потеплением на выходных придут осадки, понижение атмосферного давления и порывистый ветер.

По ее словам, в ночь на пятницу, 10 февраля морозы продержатся на уровне -10...-15 градусов, днем ослабнут до -2...-5. Осадков в большинстве областей не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.