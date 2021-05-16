В Украине на 17 мая объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в начале следующей недели в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. По всей стране прогнозируют грозы.

Кроме того, 17 мая днем в южных и центральных областях местами возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. ДСНС объявила о I уровне опасности, желтом. Об этом говорится на сайте службы.

В Киеве и Киевской области в понедельник также ожидаются грозы и I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале следующей недели в Украину придет циклон, который принесет с собой, кроме дождей и гроз, и похолодание температуры воздуха.

В понедельник она будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. Однако на востоке и юге, кроме Одесской области, в Днепропетровской и Сумской областях будет даже жарко – в пределах 23-29 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в мае погода в стране будет относительно теплой и умеренно дождевой. Однако ожидать летнюю жару не стоит.

В то же время метеорологиня Вазира Мартазинова спрогнозировала, что в Украине в конце весны и в начале июня погода будет прохладной, и возможно даже будут заморозки. Хотя, теплые дни также будут наблюдаться.