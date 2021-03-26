"На такие копейки выжить невозможно!" Медиков оставили без доплат, многие готовы покинуть Украину

Уже три месяца, как медики в Украине остались без надбавок и работают за мизерные оклады. Постановление Кабинета министров №610, согласно которому все медицинские работники получали доплаты от 1 000 до 4 000 гривен, перестало действовать еще 31 декабря.

В то же время тысячи врачей уже выехали из Украины в поисках лучших финансовых условий. Такая тенденция, вероятно, будет продолжаться, ведь людям элементарно не хватает денег, чтобы кормить семьи.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Медсестра работает за 4 тысячи

До января каждый медработник, начиная от санитарки, получал дополнительные выплаты. Младшему медицинскому персоналу на руки доплачивали почти 1 000 гривен, среднему – около 2 500, а врачам 3 500-4 000 грн.

"Это была серьезная помощь для нас, тех, кто не работает в коронавирусных отделениях. Теперь мы остались на голом окладе. За январь я получила 4 700 грн, за февраль 4 500. И как можно выжить на эти деньги?" – возмущается медсестра Сумской клинической больницы №4 Юлия Витковская.

Медсестра Витковская показала свою зарплату за январь и февраль 2021 года Facebook Юлии Витковской

Юлия также является депутатом Сумского городского совета. Она пробовала бороться, отправляла запросы главному врачу своей больницы, однако в ответ получала только отписки.

Напряжение в коллективе выросло после того, как стало известно, что больница, как и все остальные, все-таки получает эти деньги от НСЗУ. Правда, теперь они предусмотрены не как обязательные средства на доплаты, поэтому руководство больницы может их тратить как захочет.

"Мы знаем, что, например, в больницах областного подчинения главные врачи эти деньги используют на доплаты своим сотрудникам, и люди довольны. А у нас их девают непонятно куда. Люди возмущены, потому что у всех семьи, нужно кормить детей", – говорит OBOZREVATEL Витковская.

Сумская больница №4, тут никак не могли закончить ремонт Facebook Юлии Витковской

В Национальной службе здоровья Украины OBOZREVATEL подтвердили, что действительно постановление №610 утратило свою силу. Причина – в бюджете нет средств.

Медики увольняются и уезжают

В самой больнице №4 заместитель директора по экономическим вопросам Юлия Педенко пояснила нам, что деньги, которые ранее тратились только на доплаты медикам, к ним пришли уже дважды – за январь и за февраль. И распоряжаться ими может директор.

"Теперь в документах они называются "переходное финансовое обеспечение". То есть мы их можем, конечно, потратить на выплату людям. Но также они могут пойти на ремонты, улучшение материального обеспечения больницы. Например, часть этих денег мы уже потратили на закупку компьютерной техники. У больницы же достаточно разных потребностей. Мы еще не знаем, какие пакеты НСЗУ даст нам с 1 апреля, возможно, эти деньги понадобятся. Поэтому мы их пока придерживаем", – поясняет Педенко.

Врачей оставили на голых окладах

Однако сотрудников больницы такое положение дел не устраивает. "У нас и так не хватает санитарок, медсестер, то теперь уволятся последние. Думаю, директор этого и ждет. Но выжить на такие копейки невозможно", – рассказывает OBOZREVATEL одна из медсестер.

С начала 2020 года 66 тысяч медицинских сотрудников покинули Украину в поисках более выгодной работы за рубежом;

Еще 5 тысяч врачей и 34 тысячи медиков среднего звена уволились.

По данным ежегодного отчета Центра Разумкова, в польское агентство по трудоустройству подали заявки 2 тысячи украинских врачей и 3 тысячи медсестер.

Юлия Витковская подтверждает: из их больницы уже уволились несколько человек и уехали в Польшу. В то же время в их медучреждении уже и так серьезно сократили сотрудников. А тех, кто сопротивляется, отправили домой на мизерную ставку в 1 500 гривен.