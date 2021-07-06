В Украине массово цветут лавандовые поля: где лучшие локации для фотосессий

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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В Украине массово цветут лавандовые поля: где лучшие локации для фотосессий

В начале июля в Украине буйно расцвели сиренево-фиолетовые моря – целые поля лаванды, которые уже успели стать невероятно популярными. Теперь не нужно ехать во Францию, чтобы сделать волшебную фотосессию, ведь несколько лет назад украинские фермеры решили выращивать лаванду у себя дома. И теперь украинцы приезжают на лавандовые локации в Киевскую и Одесскую область, в Закарпатье или в Буковину.

OBOZREVATEL собрал для вас лучшие украинские локации, где вы сможете сделать потрясающие кадры и насладиться нежным ароматом лаванды.

Лавандовая роща

Находится в селе Порадовка Киевской области.

Здесь есть поле, которое сдают в аренду для фотосессий. Имейте в виду, что на фотосъемку нужно регистрироваться заранее. Еще одно поле функционирует как парк. По территории размером около 1 гектара сможет погулять каждый, кто купит входной билет.

Видео дня
Сиреневое море в лавандовый рощи
лавандовый роща

Добропарк

Находится в селе Мотижин Киевской области.

Парк занимает огромную территорию, равную 400 футбольным полям. Весной здесь цвели тюльпаны, а теперь начался сезон цветения лаванды. В парке есть озеро, множество различных фотозон, работают кафе и фудкорт, можно взять напрокат велосипеды.

Лавандовое поле в Тарновцах

Находится в Закарпатье в селе Тарновцы возле Ужгорода.

На поле площадью 0,5 га растет английская узколистная лаванда. Это место можно посещать как парк – заплатив за входной билет здесь можно гулять неограниченное количество времени.

Лавандовое поле в Васильевке

Находится в Одесской области в селе Васильевка.

Это большое лавандовое поле расположено в 20 км от курорта Затока. Поле высадили местные жители для привлечения туристов. Здесь вам не придется отдельно платить за фотосессию. На поле работают охранники, которые следят, чтобы посетители бережно относились к лавандовым кустам.

Лавандовое поле в Васильевке
"Одесская" лаванда

Лавандовое поле возле Черновцов

Ароматная плантация на окраине Черновцов занимает 1,5 га. Ежедневно сюда приезжают сотни людей из разных уголков Украины. Самая популярная локация на этом лавандовом поле – качели. Чтобы сделать здесь фотографию, нужно простоять в немалой очереди.

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