В Украине массово цветут лавандовые поля: где лучшие локации для фотосессий
В начале июля в Украине буйно расцвели сиренево-фиолетовые моря – целые поля лаванды, которые уже успели стать невероятно популярными. Теперь не нужно ехать во Францию, чтобы сделать волшебную фотосессию, ведь несколько лет назад украинские фермеры решили выращивать лаванду у себя дома. И теперь украинцы приезжают на лавандовые локации в Киевскую и Одесскую область, в Закарпатье или в Буковину.
OBOZREVATEL собрал для вас лучшие украинские локации, где вы сможете сделать потрясающие кадры и насладиться нежным ароматом лаванды.
Лавандовая роща
Находится в селе Порадовка Киевской области.
Здесь есть поле, которое сдают в аренду для фотосессий. Имейте в виду, что на фотосъемку нужно регистрироваться заранее. Еще одно поле функционирует как парк. По территории размером около 1 гектара сможет погулять каждый, кто купит входной билет.
Добропарк
Находится в селе Мотижин Киевской области.
Парк занимает огромную территорию, равную 400 футбольным полям. Весной здесь цвели тюльпаны, а теперь начался сезон цветения лаванды. В парке есть озеро, множество различных фотозон, работают кафе и фудкорт, можно взять напрокат велосипеды.
Лавандовое поле в Тарновцах
Находится в Закарпатье в селе Тарновцы возле Ужгорода.
На поле площадью 0,5 га растет английская узколистная лаванда. Это место можно посещать как парк – заплатив за входной билет здесь можно гулять неограниченное количество времени.
Лавандовое поле в Васильевке
Находится в Одесской области в селе Васильевка.
Это большое лавандовое поле расположено в 20 км от курорта Затока. Поле высадили местные жители для привлечения туристов. Здесь вам не придется отдельно платить за фотосессию. На поле работают охранники, которые следят, чтобы посетители бережно относились к лавандовым кустам.
Лавандовое поле возле Черновцов
Ароматная плантация на окраине Черновцов занимает 1,5 га. Ежедневно сюда приезжают сотни людей из разных уголков Украины. Самая популярная локация на этом лавандовом поле – качели. Чтобы сделать здесь фотографию, нужно простоять в немалой очереди.
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