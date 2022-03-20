В Украине ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ. Фото

Алексей Лютиков
Общество
1 минута
В Украине ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ. Фото
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинские военнослужащие ликвидировали очередного российского командира. Сообщается, что был убит заместитель командующего Черноморским флотом РФ капитан первого ранга Андрей Палий.

Где и при каких обстоятельствах он погиб на данный момент неизвестно. Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Киевского областного совета, координатор волонтерского координационного центра ru.help Александр Аронец.

"На этот раз ликвидирован целый капитан первого ранга, заместитель командующего по военно-патриотической работе Черноморского флота Андрей Палий", – сообщил Аронец.

По информации волонтера, еще в 1993 году Палий отказался принимать украинскую присягу и перешел на северный флот РФ. Также он пишет, что ликвидированный российский офицер в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма.

Видео дня

"При каких обстоятельствах этот капитан умудрился погибнуть, неизвестно. На море военных событий почти ноль. Украинские официальные источники не сообщали о его смерти, пожалуй, и сами не знали кого где-то случайно убили", – отметил Аронец.

Стоит отметить, что о смерти Палия сообщил также его знакомый, президент консалтинговой группы "Содействие" Константин Царенко.

В сети пишут о ликвидации замкомандующего Черноморским флотом РФ

Напомним, в Украине был ликвидирован заместитель командира авиационного полка, подполковник Олег Червов. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в Украине был ликвидирован пилот путинской оккупационной армии Алексей Хасанов. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение коллектива OBOZREVATEL
Вторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Россия - страна-агрессорstopwar