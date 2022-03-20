В Украине ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ. Фото

Украинские военнослужащие ликвидировали очередного российского командира. Сообщается, что был убит заместитель командующего Черноморским флотом РФ капитан первого ранга Андрей Палий.

Где и при каких обстоятельствах он погиб на данный момент неизвестно. Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Киевского областного совета, координатор волонтерского координационного центра ru.help Александр Аронец.

"На этот раз ликвидирован целый капитан первого ранга, заместитель командующего по военно-патриотической работе Черноморского флота Андрей Палий", – сообщил Аронец.

По информации волонтера, еще в 1993 году Палий отказался принимать украинскую присягу и перешел на северный флот РФ. Также он пишет, что ликвидированный российский офицер в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма.

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"При каких обстоятельствах этот капитан умудрился погибнуть, неизвестно. На море военных событий почти ноль. Украинские официальные источники не сообщали о его смерти, пожалуй, и сами не знали кого где-то случайно убили", – отметил Аронец.

Стоит отметить, что о смерти Палия сообщил также его знакомый, президент консалтинговой группы "Содействие" Константин Царенко.

Напомним, в Украине был ликвидирован заместитель командира авиационного полка, подполковник Олег Червов. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в Украине был ликвидирован пилот путинской оккупационной армии Алексей Хасанов. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии.

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