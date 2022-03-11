В Украине ликвидировали путинского пилота, бомбившего Сирию. Фото

Воины Вооруженных сил Украины 5 марта ликвидировали пилота путинской оккупационной армии Алексея Хасанова. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии.

О гибели оккупанта во время "служебной командировки" сообщили на сайте его родного города. Как написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан, пилот "был приземлен нашими воинами навсегда".

За то, что россиянин бомбил мирные украинские города, в РФ его наградили "Орденом Мужества" посмертно. За предыдущие свои "достижения" он также получил ряд наград.

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Напомним, что 5 марта под Черниговом сбили вражеский самолет, бомбивший город. Первый пилот катапультировался, но был пойман. Второй пилот погиб – выяснилось, что он тоже участвовал в бомбардировках в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили батальонно-тактическую группу 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа России. Ликвидирован командир полка полковник Захаров.

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