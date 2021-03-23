В Украине изменили правила въезда: кому нужно проходить изоляцию и сдавать тесты на COVID-19

В Украине изменили правила пересечения границы для иностранных граждан и украинцев в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщил OBOZREVATEL представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, есть ряд лиц, которые не подлежат самоизоляции после возвращения в Украину. Среди них:

Украинцы, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который сделан не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы Украины.

Украинцы в возрасте до 12 лет.

Водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки.

Члены экипажей воздушных и морских, речных судов.

Члены поездных и локомотивных бригад.

Демченко пояснил, что сняться с самоизоляции можно сделав ПЦР-тест на COVID-19. После получения отрицательного результата администраторы системы "Дій вдома" снимают лицо с самоизоляции. Демченко добавил, что пройти тестирование можно прямо в аэропорту, если там есть такая возможность.

При этом если человек не может отбыть на самоизоляцию или сделать ПЦР-тест, то он направляется на обсервацию.

Демченко отметил, что по решению Кабмина иностранцы, прибывающие в Украину, кроме полиса страхования должны иметь отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы. Исключение составляют:

Иностранцы, постоянно проживающие на территории Украины, которые имеют вид на жительство.

Лица, которые нуждаются в дополнительной защите, например, представители дипломатических учреждений.

Водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, осуществляющих регулярные или нерегулярные перевозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров изменил правила въезда в Украину.