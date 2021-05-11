Зеленский поручил привить большинство украинцев до конца лета. Реально ли повторить успех Израиля?

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу: до конца лета вакцинировать большинство украинцев, чтобы коллективный иммунитет получило 70% населения.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть реальная возможность вакцинировать по 80-100 тысяч человек в каждые сутки. А министр здравоохранения Максим Степанов и вовсе отметил, что при отсутствии проблем с поставками вакцины прививки могут получать до 400-500 тысяч граждан ежесуточно.

Такие заявления власти впечатляют, как и тот факт, что сейчас тяжело приблизиться даже к показателям в 10 тысяч уколов. Так реально ли всего за три месяца кардинально исправить ситуацию и защитить украинцев от коронавируса? Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Вакцинация в Украине началась еще в конце февраля, но до сих пор не удалось сделать прививки даже первому миллиону граждан. А вторую дозу и вовсе получили всего 695 человек.К примеру, за прошедшие сутки было привито лишь около двух тысяч украинцев, а в ряде регионов – Винницкой, Луганской, Херсонской областях и Киеве – не вакцинировали ни одного. Хоть и бывают дни, когда количество прививок доходит до 60 тысяч в сутки, выйти на стабильно высокие показатели трудно. Такую волнообразную статистику OBOZREVATEL в Минздраве объяснили выходными днями, в том числе с майскими и пасхальными праздниками.

"На выходных у нас работает меньшее количество пунктов прививок, меньше врачей и бригад. Поэтому такая статистика", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Степанов на брифинге во вторник, 11 мая, похвастался, что усилиями команды Минздрава ситуация с поставками вакцин в Украину стабилизируется. За последние 10 дней мы получили 1 млн доз китайской вакцины компании Sinovac. Всего с начала прививочной кампании в Украину завезли 1 184 000 доз вакцины, которых хватит для 592 тысяч украинцев.

Из них:

867 тысяч доз вакцины AstraZeneca (индийского и южнокорейского производства);

200 тысяч Sinovac;

117 тысяч Pfizer/BioNTech.

Всего до конца года Украина рассчитывает получить более 30 миллиона доз вакцин различного производства.

Ведущие врачи Украины убеждены: ежесуточно реально делать по 100-200 тысяч прививок, ведь это не какой-то новый незнакомый процесс. Главное тут – иметь достаточное количество вакцин.

"Вакцина уже есть и в принципе очень скоро все желающие смогут сделать прививку", – заверил ведущий анестезиолог Украины Сергей Дубров.

Исходя из суточных расчетов в 200 тысяч прививок, за месяц реально провакцинировать 6 миллионов человек. К концу лета, а это три месяца, цифра может дойти до 20 млн, что в принципе составляет половину населения страны.

Известный эпидемиолог Людмила Мухарская согласна с оценкой коллег-медиков. По ее мнению, 70% привитых украинцев до конца лета – вполне реальные цифры, однако при трех условиях:

достаточное количество вакцин для всех желающих, а не только тех, кто подпадает под определенные очереди;

желание вакцинироваться;

пункты прививки должны быть значительно мобильнее, чем сейчас и находиться буквально повсюду;

"Даже если бы люди хотели вакцинироваться – сейчас для всех желающих нечем. Еще 2-3 недели назад, когда у нас было много больных, а ежедневно умирало почти по полтысячи людей, желающих вакцинироваться было больше. С другой стороны видим, что в очередь на вакцинацию записалось много людей, но из-за нехватки вакцины, реальной возможности сделать это у них нет. Это тоже тормозит весь процесс в целом. Украина в состоянии делать по 100 000 прививок в сутки, однако следует внедрять современную логистику. В мире вакцинируют прямо в машинах, метро, в развернутых прививочных пунктах при больших выставочных центрах. Ведь если все эти 100 000 придут в больницы – возможна большая вспышка. Поэтому следует хорошо поработать", – подытожила врач.

В Украине вакцинация идет черепашьими шагами, хотя в очередь на вакцинацию записалось уже более 531 тысячи человек. Чтобы выполнить план президента, нужно преуспеть на всех фронтах процесса иммунизации. При нынешних обстоятельствах верить в то, что это удастся – не приходится. Учитывая, что даже с соблюдением карантинных мер в стране так и не смогли навести порядок.

А в Израиле, тем временем, который считается страной с самым высоким уровнем вакцинации в мире, уже со средины апреля людям разрешили ходить по улицам без защитных масок. В последнюю неделю у них ежесуточно регистрируют по 6-50 случаев заражений коронавирусом и всего лишь по одной-две смерти.