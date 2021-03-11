В Украине ежегодно сотни детей совершают самоубийства: в МВД назвали причины последних случаев

Национальная полиция Украина стремится сократить количество детских самоубийств и суицидальних групп в соцсетях. Правоохранители тщательно анализируют каждый случай, когда несовершеннолетние накладывают на себя руки – часто причиной таких поступков становится не только интернет, но и равнодушие родителей.

Об этом 11 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он назвал некоторые причины детских самоубийств, совершенных в Киеве и области в 2020 году. Например, 16-летняя Валерия пыталась из жизни из-за боли в области сердца, а 16-летняя Влада – из-за ссоры с подругой.

"Максим, 15 лет – попытка суицида из-за ссоры с девушкой, неразделенная любовь. Ульяна, 14 лет – находилась на психиатрическом учете из-за суицида путем падения с высоты", – о таких случаях рассказал Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, часто дети делятся со сверстниками мыслями о том, что хотят покончить с собой. Об этом иногда узнают и учителя, но ни они, ни родители не прилагают достаточно усилий, чтобы понять, что происходит в жизни несовершеннолетних.

Геращенко отметил, что в Украине ежегодно происходит несколько сотен детских самоубийств, а попыток покончить с собой – почти тысяча. Чтобы остановить волну суицидов, родители, учителя и школьные психологи должны уделять больше внимания детям.

Напомним, 9 марта в Киеве 14-летняя девочка позвонила маме и спрыгнула с 18-го этажа. Антон Геращенко рассказал, что подтолкнуло ребенка к такому поступку.

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