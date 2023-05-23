В Украине до сих пор судят воина-десантника Погребисского по иску обвиняемого в госизмене Волошина

Несмотря на то, что экснардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину в Украине инкриминируют государственную измену, по его клевете продолжают судилище против депутата Киевсовета от "Европейской Солидарности", десантника Александра Погребисского.

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Об этом Александр Погребиский сообщил в Facebook.

"Сегодня состоялось очередное заседание по делу, в котором подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ Волошин обвиняет меня в нападении на него", – написал Погребиский.

"Хочу напомнить всем, что до сих пор тянутся скандальные дела у Маруси Зверобой и Смофии Федины, так же у Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко", – напомнил военный. Погребиский также сообщил, что Печерский суд снова перенес заседание – на 17 августа.

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это – абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика. Это политическое давление на политическую партию "Европейская Солидарность", в частности из-за этих судебных дел ", – объяснил тогда Погребиский.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство не суверенное, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали этих вещей. Мне, в отличие от представителей власти или пророссийских политиков, нечего бояться. Я защищал и защищаю свою Родину", – подчеркнул депутат от "Европейской Солидарности".

По клевете Волошина Александра Погребисского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

"Это дело – это политическое давление со стороны представителей ОПЗЖ. Партии, которая является не просто оппозиционной в политическом плане для партии, которую я представляю – "Европейская Солидарность", а оппозиционной для всего государства в целом. Но риторика и тезисы, которые несут представители этой партии, народные депутаты и Волошин, враждебны государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов с помощью заявлений, вот такого привлечения к делам представителей политических оппонентов", – заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.

"Хочу отметить, что ни я, ни политическая партия "Европейская Солидарность" не боимся слуг Кремля и не боимся их грязного давления. Потому что мы знаем, что мы отстаиваем. Мы готовы отстаивать до конца независимость, территориальную целостность – и не только в парламентской плоскости, как это делает "Европейская Солидарность". В "Европейской Солидарности" много представителей – участников войны против РФ, которые в любой момент по зову государства готовы законным способом взять в руки оружие и идти защищать свою Родину", – сказал Погребиский в апрель 2021 года.

14 сентября 2022 Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение. "Интересно тот факт, что предыдущая повестка о вызове в Печерский суд была на 09 марта 2022 года. И я появился, потому что выполняю свои процессуальные обязательства, но судей, что там судей... суд был закрыт", – сообщил депутат-десантник.

Как сообщали СМИ, пророссийский депутат Волошин скрылся из Украины еще до полномасштабного вторжения.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Братья по Оружию" Александр Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона терробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры разоренного городка.

"Мы заехали одними из первых вместе с патрульной полицией. То видео с расстрелянными гражданскими на дороге, которое видел весь мир, я снимал на телефон с машины. Это был просто ужас… С 2014 года для меня это было тяжелее всего. Я многое видел, но Буча останется в моей памяти на всю жизнь. Эти расстреляны гражданские... Мы находили убитых ребят-активистов рядом в недостройках. Над ними издевались. Одному выкололи глаза, отрезали нос и застрелили. Просто изверги", – рассказал военный в интервью "Цензор.НЕТ".

После освобождения Киевщины Александр Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсона и Донбасса в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

Сейчас сержант Александр Погребиский проводит обучающую подготовку для мобилизованных в Десантно-штурмовые войска.