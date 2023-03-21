В Украине арестовали вертолет олигарха Жеваго, который скрывается во Франции

В Украине арестовали вертолет олигарха Константина Жеваго, скрывающегося во Франции. Суд принял решение на основании материалов собранных следователями Государственного бюро расследований.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "Работники ГБР инициировали арест вертолета, опосредованным владельцем которого является экснардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент вертолет принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. А вот Жеваго, находясь в Украине, использовал его в личных целях.

Следователи установили местонахождение воздушного судна, а суд его арестовал.

В ГБР напомнили, что Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Кроме него, подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. По данным следствия, подозреваемые организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

По состоянию на 21 марта уже наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. Речь идет об акциях его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративных прав обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом.

Кроме того, активы Жеваго стоимостью более 300 млн гривен были арестованы еще в октябре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июле 2021 года Константину Жеваго была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

– 27 декабря 2022 года на элитном курорте Куршевель во Франции задержан украинский бизнесмен, экс-нардеп, акционер банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго. Он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупных размерах и отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, совершенных в период с 2007 по 2013 год.

– Французский суд в четверг, 5 января, постановил выпустить под залог украинского миллиардера Константина Жеваго.

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