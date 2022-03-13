В Украине 13 марта будут действовать 14 гуманитарных коридоров. Все маршруты

Прослушивание новости на данный момент не доступно

13 марта в Украине будет снова организованы гуманитарные коридоры. Власти намерены вывезти из мирное население из зоны боевых действий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, всего по стране будет проходить эвакуация по 14 направлениям.

1. Из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей проследует по маршруту из Бердянска.

Видео дня

2. Из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья (Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для эвакуации людей после ночевки на маршруте в поселке Луговое проследует по маршруту в Пологи.

3. Из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы-Вышгород-Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из столицы.

4. Из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир (Андреевка – Липовка – Макаров – Небилица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров – Андреевка.

5. Из города Макаров Киевской области в Житомир (Макаров – Небилица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров.

6. Из города Бородянка Киевской области в город Житомир (Бородянка-Песковка-Малин-Радомышль-Житомир). Автобусы, направленные для эвакуации, проследуют из Песковки в Бородянку.

7. Из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары (Светильня, Плосское, Гоголев, Красиловка, Квитневе, Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

8. Из села Победа Киевской области в направлении города Киев (Победа, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.

9. Из села Большая Дымерка Киевской области в направлении города Бровары (Большая Дымерка, Сельский совет, ул.Бобрицкая 1, движение по ул. Броварская, поворот на Полевую, выход на село Зоря, Гоголев, Красиловка, Бровары "ЖД Вокзал"). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

10. Из города Кременная в Лиман Луганской области. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Лиман.

11. Из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск (через Бахмут).

12. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск).

13. Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск).

14. Из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области (Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск).

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Донецкой области, направлявшийся для осуществления эвакуационного рейса. Вагоны были повреждены обломками боеприпасов, погибла одна из проводниц, еще одна получила ранение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!