В Турции задержали украинца: его обвиняют в военном шпионаже

В Турции в Стамбуле задержали шесть человек, которых обвиняют в политическом и военном шпионаже. Среди них гражданин Украины – Игорь Ефрим.

Об этом сообщают местные издания Hurriyet и Sabah. Подозреваемые якобы готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции.

"Шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие", – говорится в материале.

Среди задержанных также есть граждане России – Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов и гражданин Узбекистана – Амир Юсупов. Все шесть человек были доставлены в тюрьму Малтепе 8 октября в после специальной операции в Стамбуле. Согласно 328 статье Уголовного кодекса Турции, подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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