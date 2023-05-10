В центрах 'ЯМариуполь' в Киеве развернули выдачу проднаборов для переселенцев

Вынужденные переселенцы из Мариуполя, теперь живущие в Киеве, получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдачи развернулись в обоих хабах "ЯМариуполь", функционирующих в столице.

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В составе продуктовых наборов макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Для людей, начавших жизнь с чистого листа, это весомая поддержка.

До конца мая Фонд Рината Ахметова отправит 20 тысяч продуктовых наборов мариупольцам, которые живут в 15 городах Украины. Это Днепр, Запорожье, Киев, Хмельницкий, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы, Винница, Ужгород, Ровно, Кривой Рог.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".