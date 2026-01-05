'Собиралась с сыном поехать к бабушке, но не успела': сестра погибшей в результате российской атаки по Харькову Анастасии Пархоменко рассказала подробности

В Харькове 2 января во время российского удара баллистическими ракетами по жилому кварталу погибла молодая мама Анастасия Пархоменко и ее маленький сын Максим. Анастасия в этот день собиралась поехать в Кривой Рог к бабушке, однако так и не успела.

Видео дня

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZ.UA.

Недавно вернулись в Украину из Польши

Родные Анастасии Пархоменко – ее мама и две сестры – сейчас возвращаются из Польши в Харьков. Они должны опознать тела 22-летней Анастасии и 3-летнего Максима, а также заняться организацией похорон.

Мы поговорили с сестрой Анастасии, Катериной Носач. Девушка рассказала, что Анастасия с Максимом после полномасштабного вторжения РФ выехали в Польшу, она там работала. Затем женщина познакомилась с харьковчанином Тимофеем. И буквально в начале осени они решили вернуться в Украину.

"Жили в квартире Тимофея. Сначала Настя работала в офисе, а потом уволилась и сидела дома с Максимом. Сын уже ходил в садик, Настя с ним занималась, и он уже начал хорошо разговаривать", – говорит OBOZ.UA сестра Катя.

"Мы ей звонили, писали, а она не отвечала"

Девушка вспоминает, что в тот день, 2 января, у Анастасии и Тимофея произошла какая-то ссора. Он ушел, а девушка позвонила родным и попросила прислать ей денег, чтобы купить билет в Кривой Рог, она хотела с сыном уехать к бабушке.

"Она должна была прислать нам скрин билета, чтобы мы посмотрели, сколько он стоит, и прислали деньги. Мы ждали ее звонка или сообщения, но ничего не было. Мы ей звонили, писали, а она не отвечала. Через некоторое время позвонил мужчина и сказал, что был прилет, тело Максима уже нашли, а Настя пока числится в пропавших без вести. Потом нам сообщили, что она погибла", – говорит Катя.

Семья была шокирована таким известием.

Сейчас родные решают вопрос с похоронами. Они хотят перевезти тела погибших в Днепропетровскую область, на родину Насти.

"Там много родных и знакомых, а в Харькове, кроме Тимофея, у нее никого нет. Думаем, что так будет правильно. Однако мы хотим попросить о помощи с перевозкой Насти и Максима и их похоронами. Любая поддержка, контакты, координационная помощь для нас сейчас очень важны", – добавляет Катерина.

Все, кто хочет помочь родным погибшей мамы и ребенка, могут сделать это, перечислив средства на карту сестры Катерины Носач: 4149 4999 9528 7503 (ПриватБанк).

Также семья нуждается в помощи с транспортировкой тел близких в Днепропетровскую область и организацией похорон. Если есть волонтерские организации, готовые оказать поддержку, то в редакции есть номер телефона сестры, мы готовы его предоставить.

Всего в тот день, 2 января, во время российского удара по Харькову погибло пять человек. Россия ударила двумя баллистическими ракетами по жилому кварталу в 14:30, на сегодня известно о 32 пострадавших. Разборы завалов еще продолжаются.