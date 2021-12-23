В TikTok набирает обороты новая смертельная игра: что нужно знать родителям

В популярной социальной сети TikTok набирает обороты новая смертельная игра. Вирусный тренд под названием Blackout Challenge, который также называют "игрой удушья" или "стремительным сновидением", недавно забрал жизнь 10-летней девочки Нилы Андерсон из штата Пенсильвания.

Теперь ее мама Тавайна Андерсон хочет предупредить других родителей, чтоб они обезопасили своих детей от смертельного развлечения. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Считается, что челлендж, в рамках которого участники снимают себя, затаив дыхание, пока не теряют сознание, возник еще до социальных сетей, но в последнее время он возродился именно в TikTok. На данный момент видео со смертельной игрой уже удалены с платформы, так как соцсеть стремится бороться с этой тенденцией.

Видео дня

По словам мамы погибшей девочки, 10-летняя Нила потеряла сознание в спальне своего дома в Честере в прошлое воскресенье, 19 декабря, после того, как якобы выполняла задание опасной игры. Семья доставила ее в местную больницу, но медики лишь констатировали ее смерть.

Тавайна Андерсон призвала родителей проверять телефоны своих детей, поскольку "никогда не знаешь, что найдешь".

"Она была всем. Она была счастливым ребенком. Это боль, которая не уйдет. Это у меня в горле. Мне так больно. Мы не думаем, что 10-летние попробуют это. Они пытаются, потому что они дети, и они ничего не понимают", - сказала она.

Представитель TikTok со своей стороны отметил, что "тревожный челлендж" появился задолго до видеоплатформы и никогда не был трендом TikTok.

"Мы по-прежнему бдительны в наших обязательствах по обеспечению безопасности пользователей и немедленно удалим связанный контент, если он будет обнаружен. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье в связи с их трагической утратой", - добавил он.

Отмечается, что Нила – является, по крайней мере, пятым ребенком, умершим во время участия в Blackout Challenge только в этом году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинских подростков захлестнула опасная игра под названием "вызов прыжка", результатом которой может стать сотрясение мозга или даже смерть. Такие случаи уже зафиксированы в других странах. Родители уже бьют тревогу, а в школах Киевской области у опасного развлечения уже появились поклонники.