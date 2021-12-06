В Тернополе по программе Зеленского 'Большая стройка' возвели крупнейший мост Западной Украины

В Тернополе открыли движение транспорта по новому Гаевскому мосту, который стал крупнейшей транспортной развязкой Западной Украины. Ее построили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил в Facebook глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

"Самая большая дорожная развязка в Западной Украине открыта для движения. Ее конструкция включает два путепровода и шесть полос для движения, размещенных на одном уровне с подъездными путями", - рассказал Труш.

Гаевский мост является частью объездной дороги Тернополя, здесь также проходит трасса М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, соединяющая Восток и Запад страны.

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По словам Труша, столь мощный проект удалось реализовать благодаря совместным усилиям всех ветвей власти. На строительство Гаевского моста из государственного бюджета было выделено 190 млн грн.

“На этом обновление дорожной инфраструктуры не завершено. Параллельно реализуем еще несколько проектов на обходе Тернополя. Также планируем строительство новой объездной дороги, которая будет соединять две международные трассы М-19 и М-30”, - подчеркнул глава области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют построить и обновить в общей сложности 245 мостов.