В Тернополе переселенцам из Мариуполя выдают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

В Тернополе вынужденные переселенцы из Мариуполя продолжают получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Выдачи производятся в местном гуманитарном хабе "ЯМариуполь".

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В каждом наборе – долго сохраняющиеся питательные продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах, и сейчас их выдача уже завершается.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".