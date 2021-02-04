В Тернополе мужчина с СOVID-19 покончил с собой на глазах медиков
В Тернополе пациент, который лечился от коронавируса в больнице, перерезал себе сонную артерию прямо на глазах медперсонала.
По словам медиков, он боролся с болезнью более чем полмесяца, сначала дома под наблюдением семейного врача, а к ним попал в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией на фоне COVID-19. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Известно, что мужчина почти 20 лет проработал в налоговой службе области. Коллеги главного ревизора-инспектора шокированы его внезапной смертью. По их словам, он был очень жизнерадостным.
"Сколько я его знал, а это более шести лет, никогда не видел этого человека в состоянии депрессии, неадекватности", – отметил заместитель руководителя ГУ ГПС на Тернопольщине Сергей Бабий.
Со своей стороны медики говорят, что суицидальные настроения у своего пациента заметили сразу.
"В беседе всегда проскакивали такие мысли, что он имеет очень тяжелую форму "ковида" и заразил многих. И что человек, который вот так поступил, он не имеет права на жизнь", – рассказал директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.
Медики и родные покойника говорят, что это были только его внушения, ведь на самом деле в период его инфицирования COVID-19 на месте работы заболел только один человек. А близкие – мать и жена – были здоровы. Врачи приводили к пациенту психолога, но тот отказался от его услуг.
Впоследствии мужчину перевели в палату под постоянный надзор медиков. На их глазах он и покончил с собой, имея при себе нож.
"Была проведена беседа с родственниками и врачом-психиатром по дальнейшей тактике, возможному переводу в психдиспансер, и в 19 часов на глазах у медицинского персонала он совершил этот акт", – добавил Чайковский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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