В Тернополе глава ОСМД избил соседа из-за обращения по имени в Вайбер-чате: заплатит штраф

В Тернополе глава ОСМД "Курбаса, 6" избил мужчину за то, что тот якобы без уважения обратился к нему – потерпевший назвал его по имени, сказав "Василий". Также главе ОСМД не понравились комментарии, которые мужчина оставлял в соседском чате в Viber.

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Об этом пишет местное издание "Тернопільські події", ссылаясь на приговор Тернопольского горрайонного суда. Драка произошла во дворе церкви святого апостола Петра на улице Владимира Великого 14 апреля этого года.

Около 18:50 между обвиняемым и потерпевшим начался словесный конфликт, разразившийся "на почве внезапно возникших неприязненных отношений". Во время ссоры глава ОСМД подошел к мужчине и ударил его кулаком в голову.

В ходе суда он частично признал свою вину, однако настаивал, что в конфликте виновен потерпевший.

Подсудимый рассказал, что в чат ОСМД начали добавляться люди, не проживающие в доме, и устраивать провокации и споры между участниками. Тогда глава ОСМД позвонил женщине, которая тоже была участницей группы, чтобы спросить, является ли она совладельцем дома и почему пишет провокационные сообщения.

На его звонок ответил потерпевший, который, по словам обвиняемого, во время разговора использовал ругательства, унижал его, обращался к нему "Василий", зная, что он является главой правления ОСМД. Такое обращение к себе последний считает грубым.

"Кроме того, потерпевший осуществил аудиозапись их разговора, фрагмент которого в дальнейшем выложил в группу в Вайбере, подписав, что глава правления хамит людям. Также сообщил, что в дальнейшем у него с потерпевшим состоялась встреча во дворе дома, во время которой пострадавший в присутствии свидетелей вел себя дерзко по отношению к нему, агрессивно, в грубой форме высказывался в его адрес", – сказано в сообщении.

Относительно событий, произошедших 14 апреля, глава ОСМД рассказал, что он шел по улице, когда потерпевший в присутствии свидетеля снова обратился к нему, называя "Василий", а также использовал нецензурную лексику.

"Поэтому он вернулся к ним и спросил, обращался ли потерпевший к нему, на что получил утвердительный ответ. Подойдя ближе, он сделал потерпевшему замечание, чтобы тот не говорил с ним таким образом, на что тот оттолкнул его, а он в свою очередь нанес ему один ответный удар рукой, однако не помнит, куда именно нанес удар", – пересказали журналисты слова ответчика.

В то же время потерпевший утверждает, что конфликт произошел из-за того, что глава ОСМД закрыл подвалы в доме, из-за чего погибли бездомные животные. По словам мужчины, после этого он только написал комментарий в соседском чате. Он также подчеркнул, что обращение "Василий" не считает оскорбительным.

В конце концов суд признал виновным главу ОСМД в обязал его уплатить 850 гривен штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская волонтер Татьяна Новак, жена офицера Вооруженных сил Украины, пожаловалась на избиение. Она заявила, что это сделал нетрезвый майор, оперативный дежурный Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Константин Вари прямо посреди улицы.

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